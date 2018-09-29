2018-09-29T09:09:57+03:00
Экономика

В Тюменской области планируют выращивать форель и щёкура, используя мощности двух заводов

Один из них находится в Тюмени, второй в Сладково
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области планируют выращивать форель и щёкура, используя мощности двух заводовВ Тюменской области планируют выращивать форель и щёкура, используя мощности двух заводовФото: pixabay.com
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Ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» планирует использовать мощности двух заводов, чтобы выращивать форель и щёкура. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя ассоциации Руслана Цицкиева, один из них находится в Тюмени, второй в Сладково.

- Что касается щекура, то это во многом новое дело, но решение мы приняли. Посмотрим, как он поведет себя в наших условиях. По форели положительный опыт у нас уже есть, её будем выращивать, как товарную рыбу, - отметил Руслан.

Последний этап работ остался на Сладковском заводе по выращиванию рыбы. При поддержке Правительства Тюменской области, на нём уже завершается процесс модернизации, осталось лишь установить биофильтр. По словам Руслана, от качества биофильтра во многом зависит работа всего предприятия.

- Сначала он был предназначен для выращивания тилапии, но, благодаря универсальности технологического оборудования, появилась возможность выращивать разные виды рыб и даже беспозвоночных, - говорит Руслан.

Возможности завода уже протестированы на стерляди, получен отличный результат.

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