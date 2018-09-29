2018-09-29T08:29:32+03:00
Экономика

Продукция тюменских промышленников пользуется огромным спросом на рынке

В числе лидеров - древесная, бумажная и металлургическая продукция
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Продукция тюменских промышленников пользуется огромным спросом на рынкеПродукция тюменских промышленников пользуется огромным спросом на рынкеФото: Татьяна Коркина
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В августе 2018 года индекс промпроизводства в Тюменско области на 10,6% превысил показатели августа 2017. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на статистический доклад Тюменьстата «Социально-экономическое положение Тюменской области без автономных округов в январе-августе 2018 года», в лидерах по увеличению объёма отгруженных товаров собственного производства – производители древесины и деревянных изделий, кроме мебели.

В прошлом месяце они продали свои товары на 381,7 млн рублей, а месяцем раньше – на 329,6 млн рублей. Кроме того, в августе 2018 выросло и производство бумаги и бумажных изделий. Объём оценивается в 228,8 млн рублей, что на 37 млн рублей больше, чем в июле 2018.

Кроме того, в августе вырос объём продукции, реализованной металлургами. Они продали своей продукции на 1,023 млрд рублей. В июле 2018 они продали свою продукцию на сумму 1 млрд 8 млн рублей.

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