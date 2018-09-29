2018-09-29T07:47:27+03:00
Экономика

Программа «Самозанятость» помогает тюменцам получить финансовую поддержку на развитие своего дела

Правда, получить помощь могут только те, кто успешно защитят свой бизнес-план
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Программа «Самозанятость» помогает тюменцам получить финансовую поддержку на развитие своего делаПрограмма «Самозанятость» помогает тюменцам получить финансовую поддержку на развитие своего делаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Социальная программа «Самозанятость», которая работает в Тюменской области, помогает найти возможность для заработка в самых отдалённых районах региона. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента социального развития, например, в Юргинском районе в прошлом году 4 человека занялись предпринимательством, благодаря участию в мероприятиях.

Когда безработный принимает участие в «Самозанятости», он может получить финансовую поддержку из средств областного бюджета, купить необходимое оборудование и снять в аренду помещение. Правда, помощь получить могут только те, кто успешно защитит свой бизнес-план, зато составить его или подкорректировать помогают специалисты центра занятости.

Так, жители Юргинского открыли свой бизнес в таких сферах, как деревообработка, транспортные и парикмахерские услуги и многое другое. Например, многодетный отец Алексей Семёнов при поддержке службы занятости открыл в родном селе собственный массажный кабинет. Успеху его дела поспособствовали отсутствие конкуренции в селе. Чтобы его бизнес развивался, Алексей за счёт предоставленной помощи купил массажную кровать и фитобочку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцу Александру Логинову не было равных в спринте на Чемпионате России по летнему биатлону
В Тюменской области мужчина чуть не убил жену за её решение развестись
Жители Ярковского района смогут наполнить «корзину добра» для малоимущих пенсионеров
В Тюменском районе появится новый Дом культуры со зрительным залом и библиотекой
Два человека погибли в смертельной аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень
Актёр Юрий Кузнецов примет участие в открытии кинофестиваля «Ноль плюс» в Тюмени
В Тюмени появились остановки «Улица Вьюжная» и «Улица Василия Подшибякина»
Тюменские фонтаны прекратят работу во всех районах города
Тюменские хлеборобы собрали 1 млн тонн зерна
В Тюмени дом на улице Беляева, 23 ввели в эксплуатацию
В Тюменской области планируют выращивать форель и щёкура, используя мощности двух заводов
Продукция тюменских промышленников пользуется огромным спросом на рынке
В Тобольске мужчина сводил семью в зоопарк на украденные в кинотеатре деньги