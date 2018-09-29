Программа «Самозанятость» помогает тюменцам получить финансовую поддержку на развитие своего дела

СЕГОДНЯ 07:47 2018-09-29T07:47:27+03:00

Правда, получить помощь могут только те, кто успешно защитят свой бизнес-план

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Социальная программа «Самозанятость», которая работает в Тюменской области, помогает найти возможность для заработка в самых отдалённых районах региона. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента социального развития, например, в Юргинском районе в прошлом году 4 человека занялись предпринимательством, благодаря участию в мероприятиях.

Когда безработный принимает участие в «Самозанятости», он может получить финансовую поддержку из средств областного бюджета, купить необходимое оборудование и снять в аренду помещение. Правда, помощь получить могут только те, кто успешно защитит свой бизнес-план, зато составить его или подкорректировать помогают специалисты центра занятости.

Так, жители Юргинского открыли свой бизнес в таких сферах, как деревообработка, транспортные и парикмахерские услуги и многое другое. Например, многодетный отец Алексей Семёнов при поддержке службы занятости открыл в родном селе собственный массажный кабинет. Успеху его дела поспособствовали отсутствие конкуренции в селе. Чтобы его бизнес развивался, Алексей за счёт предоставленной помощи купил массажную кровать и фитобочку.