2018-09-29T07:58:30+03:00
Происшествия

В Тобольске мужчина сводил семью в зоопарк на украденные в кинотеатре деньги

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске мужчина сводил семью в зоопарк на украденные в кинотеатре деньгиВ Тобольске мужчина сводил семью в зоопарк на украденные в кинотеатре деньгиФото: pixabay.com
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в краже с причинением значительного ущерба. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть тобольской полиции обратился мужчина, который сообщил, что у него украли сумку с документами и деньгами.

Полицейские выяснили, что заявитель после просмотра фильма в кинотеатре оставил сумку в зале. Вернувшись на место, он обнаружил, что сумки нет. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что сумку стащил молодой мужчина, уроженец Томской области, который впоследствии был задержан.

Свою вину подозреваемый полностью признал и рассказал, что сумку с документами выбросил, а 25 тысяч рублей, которые находились в сумке, присвоил себе. На них мужчина сводил семью в зоопарк и потратил на свои нужды. Оставшуюся часть денег у него изъяли, сумку нашли и вернули владельцу. Сейчас «любитель зоопарка» находится под подпиской о невыезде.

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