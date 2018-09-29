В Тобольске мужчина сводил семью в зоопарк на украденные в кинотеатре деньги

СЕГОДНЯ 07:58 2018-09-29T07:58:30+03:00

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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в краже с причинением значительного ущерба. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть тобольской полиции обратился мужчина, который сообщил, что у него украли сумку с документами и деньгами.

Полицейские выяснили, что заявитель после просмотра фильма в кинотеатре оставил сумку в зале. Вернувшись на место, он обнаружил, что сумки нет. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что сумку стащил молодой мужчина, уроженец Томской области, который впоследствии был задержан.

Свою вину подозреваемый полностью признал и рассказал, что сумку с документами выбросил, а 25 тысяч рублей, которые находились в сумке, присвоил себе. На них мужчина сводил семью в зоопарк и потратил на свои нужды. Оставшуюся часть денег у него изъяли, сумку нашли и вернули владельцу. Сейчас «любитель зоопарка» находится под подпиской о невыезде.