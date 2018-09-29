2018-09-29T07:51:25+03:00
Происшествия

В Тюмени полицейские поймали мужика с пакетом марихуаны

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени полицейские поймали мужика с пакетом марихуаныВ Тюмени полицейские поймали мужика с пакетом марихуаныФото: pixabay.com
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном хранении наркотических средств. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, во время патрулирования нарядом ГИБДД на одной из тюменских улиц для проверки документов был остановлен автомобиль.

Водитель вёл себя подозрительно, нервничал, в результате чего полицейские решили досмотреть автомобиль на предмет возможно имеющихся запрещённых веществ. В присутствии понятых у мужчины изъяли свёрток с предполагаемым психотроным веществом.

Содержимое свёртка отправили на экспертизу, позже оказалось, что в нём находилась марихуана общей массой около 7 граммов. Теперь мужчине может грозить до трёх лет лишения свободы.

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