В Тюмени 29 сентября погаснет один светофор

СЕГОДНЯ 03:04 2018-09-29T05:27:57+03:00

В Тюмени 28 сентября погаснет один светофор Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 29 сентября, погаснет один светофор. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Так, с 8.30 до 12 часов регулировщик погаснет на перекрёстке улиц Республики и остановки ДК «Строитель.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.