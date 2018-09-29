2018-09-29T05:27:57+03:00
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В Тюмени 29 сентября погаснет один светофор

Водителей просят принять информацию во внимание
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 28 сентября погаснет один светофорВ Тюмени 28 сентября погаснет один светофорФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 29 сентября, погаснет один светофор. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Так, с 8.30 до 12 часов регулировщик погаснет на перекрёстке улиц Республики и остановки ДК «Строитель.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

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