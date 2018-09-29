2018-09-29T06:52:21+03:00
Общество

В Тобольске для студентов запустят образовательный проект

Старост групп научат быть лидерами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске для студентов запустят образовательный проектВ Тобольске для студентов запустят образовательный проектФото: Татьяна Коркина
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В конце октября тобольских студентов, а именно старост групп, научат лидерским качествам. В течение двух недель для них будет работать проект «Лига старост». Там ребята смогут прокачать свои лидерские качества, завести новые знакомства и реализовать идеи. Они будут принимать участие как в индивидуальных, так и групповых мероприятиях.

В рамках проекта для студентов проведут мастер-классы, тренинги, коммуникативные игры. За каждое выполненное задание будут присуждаться баллы, помимо этого ребята смогут заработать артефакты. Баллы и артефакты позволят сформировать командный и индивидуальный рейтинг. Также старосты смогут выполнить индивидуальные задания, которые помогут им добиться звания «Лучший староста Тобольска», сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

На последнем этапе участников ждёт большая финальная ролевая игра, по итогам которой определят лучшего старосту. Победителями оффлайн направления станут три участника индивидуальном зачете.

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