2018-09-29T02:40:20+03:00
Общество

Погода в Тюмени 29 сентября: тепло, но пройдут умеренные дожди

Днём до +15 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 29 сентября: тепло, но пройдут умеренные дождиПогода в Тюмени 29 сентября: тепло, но пройдут умеренные дождиФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 28 сентября ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие, днем в северных районах умеренные дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура ночью +2…+7… C, днем +10…+15… C.

По народному календарю 28 сентября – День Святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 – начале 4 веков в Халкидоне. На Руси в этот день ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Также если на Евфимию было тепло и сухо, значит, и зима придет поздно и будет мягкой. Если в этот день на Руси слышали гром – значит, зима будет бесснежной.

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