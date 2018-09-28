28 Сент. 16:56 2018-09-28T16:57:50+03:00

В Тюмени внедряют новые технологии по адаптации детей-аутистов в общество

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Для семей с детьми-аутистами в Тюмени заработали новые программы по адаптации детей в общество. Занятия проводят представители НКО Центр коррекции аутизма «Новые горизонты».

Центр выиграл президентский грант на проект «Я могу сам!», на который организовал годовые занятия для 45 детей, направленные на социализацию и обучение бытовым и академическим навыкам.

В центре также проводят диагностику первоначальных навыков детей, выявляют пробелы, ставят цели и обучают. Малышей, не умеющих говорить, обучают использованию системы альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS.

– Мы, родители особых деток, очень рады, что бесплатно посещаем центр «Новые горизонты», – говорит Татьяна Попова. – Это наш счастливый лотерейный билет. Надеемся, что совместными усилиями детки социализируются и мы сможем их вывести во взрослую, максимально самостоятельную жизнь.

Руководитель центра Наталья Ситова сама имеет дочь-аутиста и на собственном опыте поняла, что таких детей можно научить многому, к примеру, мыть руки и вытирать их полотенцем, держать ложку, принимать пищу.

– В три года Машеньке поставили диагноз – аутизм, – говорит мама особого ребенка. – И дочь тогда в большей степени нуждалась в интенсивной педагогической помощи, чем в лекарственной.

Маруся постоянно проходила реабилитацию в государственных социальных и медицинских учреждениях, но этого оказалось недостаточно.

– Я стала активной участницей многих интернет-форумов, общалась с родителями, которые столкнулись с теми же проблемами в воспитании особого ребенка, – вспоминает Наталия Юрьевна. – Так постепенно находили друг друга родители, готовые свернуть горы для своего ребенка, лишь бы улучшить качество его жизни.

Сейчас Наталья Ситова специалист по прикладному анализу поведения, или АВА-терапии (специальная методика, которая используется для развития и обучения детей с аутизмом и ментальными нарушениями развития) TOMATIS-консультант, а в 2019 году она получит диплом психолога. Все эти профессии освоила плюсом к своему филологическому образованию.

– Мою инициативу – создать СО НКО – поддержали муж, бабушки и дедушки, – говорит Наталия Ситова. – Родители мужа помогли с помещением для центра. Акцент в некоммерческой организации сделали не на развлекательные программы, а на организацию индивидуальных программ развития детей-аутистов, детей с ментальными расстройствами.

Теперь некоммерческая организация не только активно помогает семьям с особыми детьми, но и обучает специалистов дошкольных учреждений, педагогов младших классов.

– Методики и технологии, которые мы используем в процессе занятий, хорошо работают и на здоровых детях, – поясняет руководитель Центра Наталья Ситова. – Поэтому тесно сотрудничаем с департаментом образования и науки Тюменской области, а также с департаментом социального развития. Активно делимся своими знаниями и наработками, всегда открыты к общению. Участвуем в различных конференциях и форумах, чтобы быть в курсе актуальных методик для эффективной помощи нашим детям.