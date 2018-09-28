В Тобольск везут огромную детскую железную дорогу

28 Сент. 15:44 2018-09-28T16:19:02+03:00

Поиграть с ней можно будет 6 и 7 октября

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Огромную детскую железную дорогу привезут на два дня в Тобольск. 6-7 октября в городе будет работать игротека Конструктория. Она откроется в СК "Центральный". В распоряжении ребят будет 230 паровозиков, 120 метров рельсов и 50 различных инфраструктурных железнодорожных строений, из которых можно построить железнодорожные пути на площади в 100 кв метров.

Кроме дороги дети смогут поиграть в еще 30 уникальных конструкторов. Это робототехника, бионические, лазерные и магнитные конструкторы. Для любителей рукоделия состоится серия мастер-классов по мыловарению, изготовлению магнитов, оригами-зоопарку и раскрашиванию волшебных мандал.

По радиции, в Конструктории будет работать детский книгообменник и действовать благотворительные акции. Здесь будут принимать на переработку пластиковые крышечки. Деньги, полученные от сдачи вторсырья передадут в благотворительный фонд «Ключ к жизни».

Напомним, что «Конструктория» - это семейное мероприятие, где дети могут играть вместе с родителями, воплощая в жизнь самые невероятные замыслы.

Больше информации об игротеке можно получить на сайте "Конструктории".