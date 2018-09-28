2018-09-28T15:23:20+03:00
Общество

Многострадальную "Пизанскую башню" на Беляева в Тюмени сдали в эксплуатацию

Скоро дольщикам начнут выдавать ключи
Маргарита КАЛИНКИНА
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Многострадальную "Пизанскую башню" на Беляева в Тюмени сдали в эксплуатацию. Фото ГУС Тюменской областиМногострадальную "Пизанскую башню" на Беляева в Тюмени сдали в эксплуатацию. Фото ГУС Тюменской области
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Дольщики многострадальной "Пизанской башни" по ул. Беляева, 23 в Тюмени, наконец, смогут заехать в свои квартиры. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию высотки, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области. Совсем скоро жильцам начнут выдавать ключи от квартир.

Напомним, решение о достройке дома было принято в рамках рабочего совещания, состоявшегося 13 июля под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора. Тогда же дольщикам пообещали сдать дом до 1 октября.

Напомним, многоквартирный дом накренился из-за проседания фундамента. Строение выпрямляли, после чего в дом обследовали несколько экспертиз. В итоге эксперты пришли к заключению, что жить в доме безопасно.

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