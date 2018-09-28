2018-09-28T13:59:32+03:00
Общество

Благоустройство пруда Южный в Тюмени завершено

Теперь здесь новая спортплощадка и место для прогулок
Маргарита КАЛИНКИНА
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Благоустройство пруда Южный в Тюмени завершено. Фото администрации ТюмениБлагоустройство пруда Южный в Тюмени завершено. Фото администрации Тюмени
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Комплексное благоустройство берега пруда Южный в Тюмени завершено. Водоем огородили, а по периметру проложили новые широкие тротуары. По ним уже катаются велосипедисты, совершают пробежки любители бега и гуляют мамы с колясками. Установлены также новые фонари, урны и скамейки.

Рядом с прудом на месте старой спортплощадки построены две волейбольные с травмобезопасным покрытием и местами для болельщиков.

По мнению директора школы № 69 Эльвиры Амировой, новая площадка прекрасно подойдет для школьных спортивных занятий.

Большие планы на нее и у работников детско-юношесткого центра «Старт».

- Для жителей этого микрорайона мы собираемся проводить соревнования по волейболу, «Веселые старты»… Хорошая площадка!, – отметила директор ДЮЦ «Старт» Ольга Лесникова.

Недалеко от Южного были высажены молодые шаровидные ивы, разбиты аккуратные газоны.

- Жители просили обновить спортплощадку, собирали подписи, а около пруда хотели сохранить тихую прогулочную зону. Мы так и сделали, – рассказал руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау.

Гендиректор подрядной организации СК «Уралстрой» Рудик Манукян пояснил, что работы проводились в два этапа, чтобы горожанам было удобно. Сначала обустроили одну половину, затем другую.

- Оказывается, Южный пруд очень популярный. Здесь так много людей. Они гуляют, рыбачат, тренируются, – с удивлением отметил строитель.

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