28 Сент. 13:36 2018-09-28T13:36:54+03:00

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В Тюмени пройдет кастинг актеров для съемок в художественном фильме «Брат мой». Необходимо подобрать артистов на шесть ролей:

Надежда, жена главного героя, старшего брата – женщина 28-35 лет

Дочка Оля – девочка 6-7 лет, подвижная и активная, любит м/ф «Маша и Медведь»

Охранник – мужчина в возрасте, крепкий, активный болельщик

Барыга 1 – худой парень с нервным лицом.

Барыга 2 – коренастый серьезный мужчина.

Мама – женщина около 60 лет.

Кастинг пройдет в воскресенье, 30 сентября, с 14:00 до 18:00 по адресу: Осипенко, 81, 4 этаж, творческое пространство «Дом Печати». Дети приглашаются в присутствии родителей.

Киноистория расскажет о двух братьях, потерявших в автокатастрофе отца. Младший брат Владимир винит себя в смерти отца, поскольку был за рулем автомобиля, и глушит свою боль наркотиками. Старший брат Сергей винит себя в том, что упустил младшего, и пытается спасти его из бездны. Но однажды случается беда, после которой ему приходится принять самое тяжелое и самое важное решение в жизни.

Съемки ведет «Movie Poetry» совместно со студией «ТриЭм» по сценарию Михаила Музалевского («Пистолет»). Режиссер фильма – Константин Безгодов, снявший два короткометражных фильма: «Мир Вокруг» и «Отражение» (премьера планируется в октябре).