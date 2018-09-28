2018-09-28T13:40:24+03:00
Происшествия

В Тюмени автомобиль Яндекс-такси попал в ДТП и сгорел

Водитель получил травму
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени автомобиль Яндекс-такси попал в ДТП и сгорел. Фото vk.comВ Тюмени автомобиль Яндекс-такси попал в ДТП и сгорел. Фото vk.com
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Жесткая авария произошла сегодня, 28 сентября, на Лесобазе Тюмени. На улице Западносибирской почти в лоб столкнулись автомобили "Рено Логан" с разметкой Яндекс-такси и "Опель Корса". В итоге оба автомобиля получили серьезные повреждения, мало того такси загорелось, на его тушение приезжали сотрудники МЧС.

Как сообщили "Комсомольской правде - Тюмень" в областной Госавтоинспекции, по предварительным данным, виновником аварии стал 21-летний таксист. Он пошел на обгон в неположенном месте. В это время водитель "Опеля" совершал поворот.

Фотографии и видео с места аварии очевидцы выложили в соцсети. Тюменцы отмечают, что автомобили этой компании часто попадают в аварии. Не всегда виновными являются таксисты. Тем не менее среди нарушители тоже есть.

- Вчера возле вояжа мадам на авто Яндекс устала стоять и развернулась через две сплошные. Месяц назад у ночного клуба "Мираж" водитель Яндекс-такси пролетел по автобусной полосе на красный свет светофора. Понятно, что авария может произойти с кем угодно, но вы товарищи из Яндекс-такси совсем наглеете. Вы возите людей и позволяете себе серьезные нарушения ПДД, - заметила одна из тюменских автомобилисток Кристина Александровна.

Согласен с ней и Олег Завьялов.

- Из десяти работающих на Яндекс-такси, семь точно нельзя допускать в такси - это смертники, - добавил он.

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