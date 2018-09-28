Тюменцы отправили в Китай 2 тонны оленьих пантов

28 Сент. 13:00 2018-09-28T13:00:11+03:00

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Оленьи панты отправлены из Тюменской области в Китай. 2 тонны целебного груза будут доставлены в Поднебесную самолетом.

Молодые рога северного оленя отправляла исетская фирма «НордЭко», сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. На груз были предъявлены ветеринарные сопроводительные документы, после проверки которых специалисты дали разрешение на отправку. Всего же с начала 2018 года Тюменская область экспортировала в Китай 6,87 тонны пантов и 10 тонн лома оленьих рогов.

В Китае широко используют это ценное сырье для приготовления лекарств и биодобавок еще с давних времен. Поскольку в пантах оленей присутствует значительное количество эмбриональных стволовых клеток, они отлично подходят для производства препаратов, применяемых для продления молодости и сохранения силы.