Тюменцы отправили в Китай 2 тонны оленьих пантов
Оленьи панты отправлены из Тюменской области в Китай. 2 тонны целебного груза будут доставлены в Поднебесную самолетом.
Молодые рога северного оленя отправляла исетская фирма «НордЭко», сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. На груз были предъявлены ветеринарные сопроводительные документы, после проверки которых специалисты дали разрешение на отправку. Всего же с начала 2018 года Тюменская область экспортировала в Китай 6,87 тонны пантов и 10 тонн лома оленьих рогов.
В Китае широко используют это ценное сырье для приготовления лекарств и биодобавок еще с давних времен. Поскольку в пантах оленей присутствует значительное количество эмбриональных стволовых клеток, они отлично подходят для производства препаратов, применяемых для продления молодости и сохранения силы.