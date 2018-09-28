2018-09-28T12:20:30+03:00
Происшествия

В Тобольске поймали гражданина Узбекистана, который эксплуатировал своих соотечественников

Теперь мужчину экстрадируют на родину
Маргарита КАЛИНКИНА
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Силовики Тобольска экстрадируют на родину гражданина Узбекистана, которого обвиняют в эксплуатации соотечественников. Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина, находящегося в межгосударственном розыске.

Известно, что в января 2013 года мужчина обманом вывез в Тобольск трех своих знакомых и, забрав у них паспорта, эксплуатировал на различных строительных объектах до марта. При этом заплату он им не выплачивал, хотя получил за труд 270 тысяч рублей (эквивалентно 17 597 830 сумам).

В июне 2013 года по заявлениям потерпевших в Узбекистане было возбуждено уголовное дело за вербовку людей для эксплуатации. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. В июле того же года злоумышленник был объявлен в розыск и ему заочно было предъявлено обвинение.

В марте 2018 года беглец был остановлен полицейскими Тобольска и взят под стражу.

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