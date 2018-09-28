Конкурс «Тюменская марка» собрал всех «народных экспертов»

28 Сент. 11:45 2018-09-28T11:52:33+03:00

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Первая встреча «народных экспертов» конкурса «Тюменская марка» состоялась в городской администрации. Все отобранные в состав народного жюри 240 жителей и гостей региона смогли познакомиться с организаторами и друг с другом. Теперь им предстоят поездки на предприятия участников и выставление им оценок.

«Мы надеемся, что встречи пройдут в дружеской атмосфере, конструктивно и в форме взаимного уважения. Наша цель – не провести ревизию предприятий, а поддержать их, чтобы добрые отношения между бизнесом Тюмени, производящим качественные товары и услуги, и жителями крепли», - отметил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина подчеркнула, что за три недели, с 27 сентября по 19 октября «народным экспертам» необходимо посетить все предприятия участников. Кроме того, в период с 28 сентября по 27 октября у жителей области есть возможность проголосовать на сайте marka72.ru и с помощью мобильного приложения Smart City Tyumen.

В ходе встречи в статусе «народного эксперта» выступил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. Он отметил, что конкурс интересен тем, что потребители могут дать совет и добрую обратную связь бизнесу: «Критиковать могут все, а высказать пожелания, предложения по улучшению качества продукции или модернизации производства – единицы. Конкурс «Тюменская марка» предлагает жителям поддержать бизнес и помочь улучшить сервис или продукцию».

Депутаты Тюменской городской думы Наталья Проскурякова и Дмитрий Осипов также оказались в составе народного жюри, тем самым получив возможность посетить производства участников. Они призвали и других «народных экспертов» проявить активность.

Директор рынка «Михайловский» Татьяна Киселева отметила, что и руководителям предприятий полезно выезжать на производства коллег, общаться, делиться опытом и даже перенимать его у участников.

Конкурс вышел и на международный уровень: в состав «народных экспертов» вошли два жителя Нигерии – учащиеся тюменского вуза. Они рассказали, что узнали о конкурсе из социальных сетей и вместе с друзьями решили поучаствовать.

Отметим, в этом году на сайте marka72.ru зарегистрировалось рекордное число граждан на участие в статусе «народного эксперта» - 551 человек. Среди них известные тюменцы: депутаты областной и городской дум, бизнесмены, общественники, руководители госучреждений, журналисты и многие другие. При помощи электронного сервиса – генератора чисел - были отобраны 240.

Организаторами конкурса «Тюменская марка-2018» выступают: администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.