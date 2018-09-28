В торговых центрах Тюмени выросло количество краж подростками

28 Сент. 11:42 2018-09-28T11:45:03+03:00

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Тюменские подростки стали чаще воровать в торговых центрах. Из 213 краж, совершенных детьми с начала 2018 года, 66 – из магазинов. Это на 53% больше, чем за 8 месяцев 2017 года, сообщили в областной прокуратуре.

Больше всего краж совершено в Тюмени (49), в Ишиме 7. Подростки воруют продукты, цифровую технику и алкоголь. Чаще всего это дети 15-17 лет из семей, где нарушены детско-родительские отношения и есть друзья уже побывавшие в местах лишения свободы.

По мнению экспертов, рост преступности произошел из-за недоработок в профилактической работе заинтересованных ведомств.

Проблема детской преступности обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов. Отмечено, что летом для подростков было мало создано досуга по вечерам, есть нарушения в работе спортивных организаторов по месту жительства.

По итогам заседания для каждого ведомства определены конкретные задачи по улучшению ситуации.