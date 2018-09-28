2018-09-28T12:34:37+03:00
Общество

Учеников одной из школ Тюмени экстренно эвакуировали

В здании сработала пожарная сигнализация
Марина АНТОНОВА
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Экстренно эвакуировать учеников пришлось сегодня и тюменской школе №22. В здании сработала пожарная сигнализация и всех детей сразу начали выводить на улицу.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они обследовали все помещения и выяснили, что возгорания нет, кто-то распылил на первом этаже у раздевалок газ из газового балончика, а сотрудников МЧС вызвал охранник.

Инцидент произошел между первой и второй сменой. Некоторым ребятам стало плохо, у них появился кашель, покраснели лица, заслезились глаза. В школу выехала бригада скорой помощи.

- Вызов поступил в 12.54, медики были на месте уже в 13.01. Никто не пострадал, госпитализация никому не потребовалась. Уже в 13.24 бригада уехала на другие вызова, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В школе открыли окна и проветрили все помещения. В итоге занятия второй смены были начаты с небольшим опозданием. Сейчас руководство школы выясняет, кто мог совершить хулиганский поступок.

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