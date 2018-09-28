Вдоль транспортной развязки Мельникайте-Дамбовская в Тюмени высадят почти 400 деревьев

28 Сент. 10:50 2018-09-28T10:50:26+03:00

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Почти 400 деревьев будет высажено у двухуровневой дорожной развязки на пересечении ул. Мельникайте и Дамбовская. Здесь появится 233 желтые акации и 156 яблонь.

Растения высадят взамен утраченных — порядка 160 старых тополей и кленов, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Движение по новой дороге на улице Дамбовской планируется открытьдо конца 2018 года. Вопросы открытия съездов будут рассматриваться исходя из их готовности и обеспечения движения транспортных средств по прямому ходу.

По контракут срок завершения работ развязки с мостовым переходом через реку Туру 1 декабря 2020 года. Все работы разбиты на 17 этапов, сейчас идет переустройство инженерных коммуникаций по ул. Дамбовская.