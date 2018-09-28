Вдоль транспортной развязки Мельникайте-Дамбовская в Тюмени высадят почти 400 деревьев
Почти 400 деревьев будет высажено у двухуровневой дорожной развязки на пересечении ул. Мельникайте и Дамбовская. Здесь появится 233 желтые акации и 156 яблонь.
Растения высадят взамен утраченных — порядка 160 старых тополей и кленов, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Движение по новой дороге на улице Дамбовской планируется открытьдо конца 2018 года. Вопросы открытия съездов будут рассматриваться исходя из их готовности и обеспечения движения транспортных средств по прямому ходу.
По контракут срок завершения работ развязки с мостовым переходом через реку Туру 1 декабря 2020 года. Все работы разбиты на 17 этапов, сейчас идет переустройство инженерных коммуникаций по ул. Дамбовская.