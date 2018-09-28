СУЭНКО – генпартнер областного форума «На 55 с плюсом!»

28 Сент. 10:40 2018-09-28T10:40:27+03:00

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В день пожилых людей, 1 октября, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоится ежегодный форум «На 55 с плюсом!», организованный Областным геронтологическим центром. СУЭНКО выступит партнером мероприятия, направленного на привлечение старшего поколения тюменцев к активному долголетию.

Энергетикам близка идея форума: люди, вышедшие на пенсию, открывают массу возможностей. Они могут стать моделью, певцом, блогером, могут заняться спортом, освоить навыки самообороны или выучить иностранный язык. Каждый год «На 55 с плюсом!» дает возможность участникам проявить свои таланты или выбрать для себя новое занятие по душе.

Поддерживать проекты Областного геронтологического центра для СУЭНКО уже стало хорошей традицией. Сотрудники не остаются в стороне от чужой беды и несколько лет участвуют в благотворительном марафоне «Азбука добра», где любой желающий может сделать адресный подарок одиноким пожилым людям. Список желаний опубликован на сайте Областного геронтологического центра www.togc.ru.