28 Сент. 09:49 2018-09-28T09:51:36+03:00

Мужчина ушел из дома и не вернулся еще 9 сентября

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В Тюменском районе пропал 35-летний Михаил Чашников. Он 9 сентября около 17 часов ушел из дома в садоводческом товариществе "Рассвет", что около поселка Боровский и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Виктор Михайлович был одет в голубую рубашку, светлые шорты и черные туфли.

На вид ему 35 лет, рост 180 см., славянской внешности, среднего телосложения, волосы светло-русые, прическа короткая.

Всем, кто может хоть что-то сообщить о Михаиле Чашникове или его местонахождении, просят позвонить в отдел полиции "Тюменский" по телефону (3452) 30-13-67, дежурная часть 30-02-02, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 727, 793 932, дежурная часть 793 023 или 02.