Детский омбудсмен и зампрокурора области проведут совместный прием

28 Сент. 09:42 2018-09-28T09:43:13+03:00

Граждан будут ждать 28 сентября с 14 до 16 часов

Изменить размер текста: A A

Совместный прием заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова и уполномоченного по правам ребенка Андрея Степанова пройдет сегодня, 28 сентября.

Граждан будут ждать с 14 до 16 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 314. Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения.

Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8(3452) 55-67-09.

Поступившие на приеме обращения будут рассмотрены, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования, сообщили в прокуратуре Тюменской области.