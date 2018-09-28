Пропавшую тоболячку нашли закопанной в погребе

СЕГОДНЯ 08:55 2018-09-28T08:56:58+03:00

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Тело пропавшей тоболячки найдено в подполе одного из домов в деревне Зольникова Тобольского района. Ее искали с начала апреля. 37-летняя женщина все это время числилась пропавшей без вести.

Труп был закопан и уже имел гнилостные изменения. Хозяин дома, 48-летний мужчина, рассказал, что селянка была у него в гостях и они вместе до глубокой ночи выпивали, а потом поссорились. Он схватил нож и несколько раз ударил ее. Утром, когда проснулся, обнаружил, что приятельница мертва. Мужчина спустил тело в погреб и закопал, а вещи выбросил в реку.

По данному факту следственным отделом Тобольска возбуждено уголовное дело на основании ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчине уже предъявлено обвинение. Для определения точной причины смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.