2018-09-28T08:39:20+03:00
Происшествия

Две аферистки в Тюмени зарабатывали на плохих кредитных историях

Они похитили у людей более 3 миллионов рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени завершено расследование мошенничества двух горожанок, которые наживались на обмане людей при получении кредитов. Они похитили у граждан более 3 млн. рублей.

30-летняя владелица фирмы и ее 49-летняя сообщница под видом консультаций выманивали деньги. Их жертвами стали 7 человек. В числе пострадавших в основном те, у кого была плохая кредитная история. Они и платили аферисткам большие суммы за услуги, поскольку сами получить кредиты в банках не могли. Но был и свердловский бизнесмен, которому в июле 2017 года срочно понадобились 9 млн. рублей для расширения бизнеса, а оформление кредита в банке требовало времени. Он приехал в Тюмень и передал мошенницам 600 тысяч рублей, но кредит так и не получил. Мужчина вынужден был продать свой бизнес, став безработным.

Сейчас следствием собрано достаточно доказательств и материалы переданы в суд, сообщили в прокуратуре Ленинского округа Тюмени. Аферисткам грозит несколько видов наказаний: штраф в размере до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 6 лет.

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