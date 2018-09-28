2018-09-28T07:47:40+03:00
Спорт

Биатлонист из Тюмени Антон Шипулин без отбора попадет в сборную России нового сезона

Но это в том случае, если он решит продолжить спортивную карьеру
Маргарита КАЛИНКИНА
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Биатлонист из Тюмени Антон Шипулин без отбора попадет в сборную России нового сезона. Фото паблика "Биатлон 24" vk.comБиатлонист из Тюмени Антон Шипулин без отбора попадет в сборную России нового сезона. Фото паблика "Биатлон 24" vk.com
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Биатлонист из Тюмени Антон Шипулин - единственный, кто без отбора попадет на первые этапы Кубка мира, если решит продолжить карьеру.

Об этом заявил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский, передает портал Биатлон-24.

В Тюмени состоялось заседание тренерского совета СБР, на котором утверждены критерии отбора спортсменов в сборную. Отбор состоится в финском Контиолахти в ноябре. Первый этап нового сезона пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.

Отметим, что 31-летний Шипулин до сих пор не решил, продолжать ли выступления в большом спорте. В сентябре он отмечал, что его физическая форма находится в ужасном состоянии.

Напомним, что Антоно олимпийский чемпион 2014 года в Сочи, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере, шестикратный призер чемпионатов мира и чемпион мира в эстафете 2017 года.

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