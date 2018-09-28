2018-09-28T06:13:46+03:00
Общество

В Тюмени стартует акция «Поздравительная открытка»

Горожанам предложат уделить внимание пожилым
Маргарита КАЛИНКИНА
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Акция «Поздравительная открытка» стартует сегодня, 28 сентября, в Тюмени. Молодые люди, одетые в футболки с символикой акции, в многолюдных местах будут распространять среди граждан молодого и среднего возраста бесплатные открытки с предложением 1 октября поздравить родителей, дедушек, бабушек и близких людей старшего поколения с Международным днем пожилых людей. Планируется раздать более 30 тысяч карточек.

Организаторы акции призывают тюменцев активно присоединяться к поздравлениям и уделить внимание близким пожилым людям, сказав им теплые слова благодарности за труд, опыт, знания, умения, любовь и заботу.

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