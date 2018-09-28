2018-09-28T05:08:04+03:00
Авто

Часть улицы Коммунистической в Тюмени с 28 сентября закроют для транспорта

Ограничения вызваны строительством теплосети
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Часть улицы Коммунистической в Тюмени с 28 сентября закроют для транспортаЧасть улицы Коммунистической в Тюмени с 28 сентября закроют для транспорта
Изменить размер текста:

Часть улицы Коммунистической в Тюмени с 28 сентября закроют для транспорта. Перекрыт будет участок в районе пересечения с улицей Свободы. Здесь пройдет строительство тепловой сети. Проехать нельзя будет с 8 часов 28 сентября до 20 часов 30 сентября. Пути объезда: ул. Казанская, ул. Садовая, ул. Димитрова.

Городской департамент дорожной инфраструктуры просит водителей заблаговременно планировать маршруты движения и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшую тоболячку нашли закопанной в погребе
Две аферистки в Тюмени зарабатывали на плохих кредитных историях
Биатлонист из Тюмени Антон Шипулин без отбора попадет в сборную России нового сезона
В Тюменской области с сентября на четверть вырос объем интернет-трафика
Фестиваль китайского языка и культуры в Тюмени посетили более 500 человек
В Тюмени стартует акция «Поздравительная открытка»
Погода 28 сентября в Тюмени: сильный ветер и дождь
Верховный суд не стал смягчать наказание тюменскому убийце жены и 18-летней девушки
Автобус № 86 в Тюмени скоро будет ходить по-новому
В Тюмени задержали домушника, обчистившего 15 квартир
Елена Кашкарова: воспитатели - это вторые мамы для детей
Тюменцы за молочные усы могут получить подарки
В Тюмени пропал 36-летний Владимир Ткаченко
Избиением тюменского школьника одноклассниками заинтересовался Следственный комитет
В Тюменской области ухудшается погода
Сбербанк примет участие в осеннем «Дне застройщиков Тюмени»
Уголовное дело об изнасиловании девочки в Ишиме передано в суд
В Тюмени появилась бронзовая скульптура служащего отеля
Бывший зам тюменского губернатора Павел Тараканов стал сенатором