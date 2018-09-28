СЕГОДНЯ 05:08 2018-09-28T05:08:04+03:00

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Часть улицы Коммунистической в Тюмени с 28 сентября закроют для транспорта. Перекрыт будет участок в районе пересечения с улицей Свободы. Здесь пройдет строительство тепловой сети. Проехать нельзя будет с 8 часов 28 сентября до 20 часов 30 сентября. Пути объезда: ул. Казанская, ул. Садовая, ул. Димитрова.

Городской департамент дорожной инфраструктуры просит водителей заблаговременно планировать маршруты движения и следовать указаниям временных дорожных знаков.