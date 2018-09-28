Погода 28 сентября в Тюмени: сильный ветер и дождь

СЕГОДНЯ 03:55 2018-09-28T03:56:15+03:00

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Последняя пятница первого осеннего месяца, 28 сентября, будет ветреной и сырой. Бабье лето закончилось. В регионе обявлено о неблагоприятных погодных явлениях. Температура воздуха днем составит +11 +16 градусов, пройдет неольшой, а местами умеренный дождь. Юго-западный, западный ветер будет 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 13-18 м/с.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске дождик зарядил с ночи и продлится до вечера, воздух прогреется всего до +9 градусов, ветер возможен до 12 м/с. В Тобольске максимум +14, дождь начнется в обед. В Ишиме +16 и небольшой дождик во второй половине дня.

28 сентября отмечается Всемирный день моря, и Всемирный день против бешенства. В России интеллектуалы празднуют День Деловой книги, а руководители - День гендиректора.

В народном календаре этот день назван Никитой Гусятником. В деревнях начинался забой домашних гусей, а дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел.

Главным блюдом в этот день был, конечно, печеный гусь. Угощали гусем и водяного, так как верили, что именно этот дух охраняет водоплавающих птиц. Ему отдавали лучшего гуся, предварительно отрубив птице голову. Так нужно было сделать для того, чтобы пропажу не обнаружил домовой, который охраняет домашнюю птицу и пересчитывает ее по головам.

В этот день наблюдали: если гуси летели высоко — это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде — будет тепло.

В это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву, поэтому праздник нередко называли Репорезом. Репу ели свежую, пареную, вареную, пекли из нее пироги, делали квас, варили кашу.