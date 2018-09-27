Верховный суд не стал смягчать наказание тюменскому убийце жены и 18-летней девушки

27 Сент. 16:47 2018-09-27T16:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Верховный Суд отказал тюменскому убийце жены и 18-летней подруги дочери в смягчении наказания. Мужчина останется за решеткой до конца жизни.

Жалоба 42-летнего рецидивиста о слишком суровом наказании оставлена без удовлетворения.

Напомним, жуткое преступление было совершено в ночь на 9 декабря 2017 года. Пьяный мужчина поссорился с женой и нанес ей 33 удара ножом. В эту злополучную ночь в квартире находилась подруга дочери, он отпросилась у родителей в гости и погибла. Мужчина зарезал и ее, чтобы она не смогла никому рассказать об убийстве. Он вонзил в нее 29 ножевых ударов.

Чтобы скрыться от правосудия, уголовник вытащил у убитой ключи от машины и на автомобиле бросился в бега. Он поехал в сторону Курганской области, по дороге выпил спиртного еще и на 58 км федеральной трассы не справился с управлением. Автомобиль улетел в кювет и перевернулся. После этого преступник пошел по дороге, но через два километра его задержала полиция.

Верховный суд учел, что мужчина в 2003 году застрелил главу крестьянского (фермерского) хозяйства, у которого работал. Тогда он получил 10 лет заключения, но в 2009 году условно-досрочно освободился. В ноябре 2010 года его осудили за умышленное ранение ножом местного жителя. В 2013 году он снова условно-досрочно освободился.

В 2015 году у мужчины было еще две судимости, одна за кражу, а другая - за нарушение неприкосновенности жилища и угрозу убийством. Тогда он был осужден на 1 год 8 месяцев заключения и освободился в ноябре 2016 года.

Суд посчитал, что осужденный особо опасен для общества. Лишение свободы его не исправило. В связи с этим он отправлен на пожизненное заключение в колонии особого режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу дочери убитой супруги 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда, а также постановил возвратить ей похищенные деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи.

В пользу матери погибшей девушки суд постановил взыскать с осужденного 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.