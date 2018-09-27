Автобус № 86 в Тюмени скоро будет ходить по-новому

27 Сент. 16:27 2018-09-27T16:29:26+03:00

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Автобус № 86 «З-д медоборудования – Центр нейрохирургии» в Тюмени с 8 октября будет ходить по-новому.

Из схемы движения исключаются остановочные пункты «ул. Рабочая» (в прямом и обратном направлениях), «Городская юношеская библиотека», «ул. Папанинцев», «ул. Молодогвардейцев». Автобусы будут курсировать по улицам Мира, Калинина, Московский тракт, Магнитогорская, Пархоменко. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты в прямом и обратном направлениях: «Универмаг», «м-н «Экспресс», «Городская поликлиника № 5», «ул. Магнитогорская», «ул. Транспортная», «Гимназия № 49», а также остановки «ул. Калинина» (на ул. Московский тракт), «ул. Пархоменко» (в сторону ул. Червишевский тракт), «м-н «Пышма» и «ул. Калинина» (в направлении ул. Магнитогорской).

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт». Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.