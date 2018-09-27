2018-09-27T16:18:39+03:00
Происшествия

В Тюмени задержали домушника, обчистившего 15 квартир

Его схватили с поличным на месте преступления
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени задержали домушника, обчистившего 15 квартирВ Тюмени задержали домушника, обчистившего 15 квартирФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени задержан домушник-рецидивист. Мужчина обворовывал квартиры тюменцев по ночам, проникая через открытые окна. Полицейским уже известно, как минимум, о пятнадцати фактах краж.

Все преступления совершены в сентябре. Злоумышленник проникал в квартиры и когда хозяева спали, выносил из дома ценные вещи, документы и деньги. Мужчина выбирал исключительно жилье на первом и втором этаже.

Стражи порядка, проанализировав кражи, смогли вычислить подозреваемого. Его поймали при совершении очередного преступления. Ранее судимый 45-летний житель Екатеринбурга уже признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция стать предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

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