Елена Кашкарова: воспитатели - это вторые мамы для детей

27 Сент. 16:02 2018-09-27T16:02:44+03:00

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Тюменские воспитатели и работники дошкольных учреждений сегодня, 27 сентября, отмечают свой профессиональный праздник. В Тюмени количество школ и детских садов становится все больше, в 2019 году в областной столице появится еще две новые школы и шесть садов.

- Воспитатель - это профессия, на которой невозможно работать "с 9 до 6", для детей это вторая мама, которая многому учит, если нужно - жалеет, обнимет и ласкает. Уходя на целый день мама должна быть уверена, что ребенок в заботливых и нежных руках. Я благодарна судьбе, что нам с детьми на пути встречались только такие - вторые мамы. С праздником наших дорогих воспитателей! Спасибо за их нелегкий труд и любовь, которую они вкладывают в наших детей! - поздравила педагогов депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Напомним, праздник возник как общественный, народный, самодеятельный, а официально был учрежден в 2004 году по инициативе общероссийских педагогических изданий. Дата праздника также выбрана не случайно, в этот же день в 1863 году был открыт первый детский сад в Санкт-Петербурге.