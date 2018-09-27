Тюменцы за молочные усы могут получить подарки
Веселый фотоконкурс «Молочные усы» запустили для тюменских любителей молока портал «Мегатюмень» и компания «Тюменьмолоко». Чтобы стать его участником и обладателем замечательных подарков нужно сфотографироваться с молочными усами, отправить снимок в редакцию и набрать нужное количество голосов на сайте.
Фотографировать можно и детей, и взрослых, компаниями или семьями. Главное условие - молочные усы: настоящие или креативные, сделанные любимым напитком, своими руками из ваты, бумаги или любых других материалов.
Для победителей уже приготовлены полезные подарки: мультиварка, блендер, сумка-холодильник. Также заготовлен дополнительный подарок – набор молочной продукции торговой марки «Першинское». Вкусный бонус достанется самому активному пользователю соцсети «ВКонтакте».
Условия и всю подробную информацию можно найти на главной странице фотоконкурса «Молочные усы».