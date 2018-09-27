В Тюмени пропал 36-летний Владимир Ткаченко

27 Сент. 14:56 2018-09-27T14:57:12+03:00

Он был в джинсовых шортах и шлепках

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В Тюмени пропал 36-летний Владимир Евгеньевич Ткаченко. 15 августа он выехал из Волгоградской области в Тюмень и 21 августа его видели на улицах города. Но что с ним стало потом, никто не знает. Мужчина пропал и на связь с близкими не выходит.

Известно, что в день пропажи он был одет в темную футболку с разноцветными полосками, джинсовые шорты до колен и шлепки.

Владимир Евгеньевич ростом 175 см, крупного телосложения, у него темно-русые коротко стриженные волосы, карие глаза. Из особых примет - большой шрам на шее с левой стороны.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Владимире Ткаченко, просят позвонить по телефонам полиции 02 или 112, либо волонтерам поискового отряда "Белая Сова - Тюмень" по телефону 8-932-32-39-911. Сообщение также можно направить на электронную почту poisksova@gmail.com.