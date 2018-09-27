Избиением тюменского школьника одноклассниками заинтересовался Следственный комитет
Избиением тюменского школьника одноклассниками заинтересовался Следственный комитет. В учебном заведении, подростки которого подрались, проводится доследственная проверка.
По предварительным данным установлено, что инцидент произошёл еще 14 сентября в подъезде многоквартирного жилого дома. Сейчас следователи опрашивают участников инцидента, разбираются в условиях, которые привели к данному происшествию. Выясняются также причины и обстоятельства конфликта, степень тяжести вреда здоровью ребенка.
Силовикам предстоит устанавить, имелись ли ранее подобные факты насилия, какие меры профилактики проводились руководством школы, а также, в каких условиях воспитываются участники драки.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в областном управлении СКР.
Напомним, что о драке стало известно в соцсетях. Одноклассники избили новенького. В итоге у мальчика рука оказалась сломанной. Сейчас горожане на форумах бурно обсуждают сообщение. Большинство возмущены жестокостью детей и предлагают наказать их по всей строгости.