2018-09-27T14:12:52+03:00
Происшествия

Избиением тюменского школьника одноклассниками заинтересовался Следственный комитет

Выясняются все обстоятельства инцидента и устанавливается тяжесть травм
Маргарита КАЛИНКИНА
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Избиением тюменского школьника одноклассниками заинтересовался Следственный комитет. В учебном заведении, подростки которого подрались, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным установлено, что инцидент произошёл еще 14 сентября в подъезде многоквартирного жилого дома. Сейчас следователи опрашивают участников инцидента, разбираются в условиях, которые привели к данному происшествию. Выясняются также причины и обстоятельства конфликта, степень тяжести вреда здоровью ребенка.

Силовикам предстоит устанавить, имелись ли ранее подобные факты насилия, какие меры профилактики проводились руководством школы, а также, в каких условиях воспитываются участники драки.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в областном управлении СКР.

Напомним, что о драке стало известно в соцсетях. Одноклассники избили новенького. В итоге у мальчика рука оказалась сломанной. Сейчас горожане на форумах бурно обсуждают сообщение. Большинство возмущены жестокостью детей и предлагают наказать их по всей строгости.

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