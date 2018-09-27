В Тюменской области ухудшается погода

27 Сент. 13:57 2018-09-27T13:58:19+03:00

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В Тюменской области меняется погода. По данным Тюменского гидрометцентра, 28 сентября, начнется похолодание. Температура воздуха опустится до +5 +10 градусов. Уже ночью местами пройдет небольшой, а в западных районах умеренный дождь. Юго-восточный ветер сменит направление на юго-западное и усилиится до 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 13-18 м/с.

В связи с этим, возможно увеличение возникновений происшествий, связанных с ухудшением погоды.

МЧС России рекомендует тюменцам при ухудшении погоды быть внимательными на дорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей.

Гражданам также напоминают, что при сильном ветре нельзя находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач и дорожных знаков. При сильном ливне - не спускаться в углубленные помещения.

Если стихия застала в автомобиле, следует перестроиться в крайний правый ряд, если осадки не прекращаются и усиливаются - покинуть транспорт и укрыться в здании.

Во время сильной грозы гнльзя пользоваться мобильными телефонами, нужно держаться дальше от одиноко стоящих деревьев. Если гроза застала в машине и нет возможности покинуть автомобиль - закрыть все окна и опустить антенну.