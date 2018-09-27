Сбербанк примет участие в осеннем «Дне застройщиков Тюмени»

27 Сент. 13:44 2018-09-27T13:46:53+03:00

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Сбербанк примет участие в осенней экспозиции «День застройщиков Тюмени», которая состоится 29 сентября 2018 года с 10 до 17 часов на третьем этаже ТЦ «Галерея Вояж».

Ведущие строительные компании Тюмени расскажут о возводимых жилых комплексах, вариантах планировок и возможностях приобретения квартиры. Для заинтересованных посетителей будут организованы выезды на объекты строительства. Особенностью выставки станет презентация пяти новых жилых комплексов в разных районах города.

В ходе мероприятия посетители смогут получить подробную консультацию по ипотечным программам Сбербанка на первичном рынке жилья и подать заявку на кредит. Клиенты, приобретающие квартиру в новостройке с использованием заемных средств Сбербанка, могут воспользоваться программой кредитования «Акция для застройщиков» с процентной ставкой от 9,1%. Минимальный первоначальный взнос — 15%, срок кредитования — до 30 лет.

В рамках программы «Акция для застройщиков» можно оформить ипотеку в рассрочку. Это предусматривает выдачу кредита двумя равными частями, первая часть перечисляется после регистрации договора долевого участия, вторая — до подписания передаточного акта, но не позднее 24 месяцев с даты выдачи первой части кредита.

Программа ипотечного кредитования с субсидированием процентной ставки со стороны застройщика позволяет оформить ипотеку сроком на 7 лет по ставке от 7,1% или сроком на 12 лет по ставке от 7,6% годовых. Условия действительны при первоначальном взносе от 15% и электронной регистрации сделки.

Кроме того, в Сбербанке действует ипотечная программа с льготной ставкой 6% годовых «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Сниженная ставка будет действовать три года для семей, в которых родился второй ребёнок, и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Приобрести квартиру можно на первичном рынке как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности. Обязательными требованиями являются первоначальный взнос в размере 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни, здоровья и залога. Максимальная сумма кредита — до 3 миллионов рублей.

«На сегодняшний день клиенты с одобренной ипотекой Сбербанка могут посмотреть на сайте ДомКлик планировочное решение и выбрать квартиру от застройщиков, аккредитованных Сбербанком. Благодаря нашему новому сервису онлайн бронирования квартир клиенты могут выйти на сделку в кратчайшие сроки», - комментирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Оксана Губко.

Традиционно, в день выставки, состоится розыгрыш скидки в 100 тыс. рублей на приобретение квартиры от одного из застройщиков – участников экспозиции. Получить подробную информацию о мероприятии, участии в розыгрыше скидки и пройти регистрацию на «День застройщиков Тюмени» можно на странице мероприятия.