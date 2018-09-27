27 Сент. 13:29 2018-09-27T13:37:50+03:00

Уголовное дело об изнасиловании девочки в Ишиме передано в суд Фото: Ольга Крыльцова

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Уголовное дело об изнасиловании малолетней девочки в Ишиме передано в суд. В преступлении обвиняется уже судимый 54-летний мужчина. Его удалось установить на основании результатов молекулярно-генетической экспертизы.

Напомним, изнасилование было совершено в начале январе 2018 года. Чтобы найти педофила в город приехали самые опытные сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска полиции. Они провели колоссальный объем работы по сбору и закреплению доказательств. Тогда биологические образцы были взяты более чем у трех тысяч ста человек. ДНК-профиль одного из них совпал с образцами, обнаруженными на месте преступления.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по двум статьям п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет).

Материалы уже направлены прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд.