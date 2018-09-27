2018-09-27T13:14:13+03:00
Общество

В Тюмени появилась бронзовая скульптура служащего отеля

Памятник установлен на бульваре Гостеприимства
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени появилась бронзовая скульптура служащего отеля. Фото администрации ТюмениВ Тюмени появилась бронзовая скульптура служащего отеля. Фото администрации Тюмени
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Новая скульптура «Добро пожаловать!» открыта сегодня, 27 сентября, в Тюмени. Бронзовый служащий отеля на красной ковровой дорожке установлен на бульваре Гостеприимства перед отелем «Восток».

- Отель «Восток» в честь своего 45-летия продолжает радовать тюменцев подарками. Совсем недавно появился бульвар, а сегодня и его архитектурный образ, – отметил на открытии памятника заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев.

Автором скульптуры стал Сергей Титлинов, заслуженный российский художник-концептуалист, почётный член Российской академии художеств.

- Каждый из нас хоть раз в жизни представлял себя на ковровой красной дорожке, ведь так хочется почувствовать себя знаменитым, желанным и любимым. Теперь красная дорожка всегда будет расстелена на бульваре Гостеприимства, - пояснил свою идею скульптор.

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