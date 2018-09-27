2018-09-27T12:52:51+03:00
Политика

Бывший зам тюменского губернатора Павел Тараканов стал сенатором

Он будет представлять регион на время полномочий главы региона Александра Моора
Маргарита КАЛИНКИНА
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Бывший заместитель губернатора Павел Тараканов приступил к обязанностям сенатора в Совете Федерации. Он будет представлять исполнительную власть региона на время полномочий главы региона Александра Моора.

Напомним, Александр Викторович подписал постановление о наделении Павла Владимировича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ 17 сентября.

Тараканову 36 лет, сообщили в пресс-службе губернатора. Он имеет высшее образование, является кандидатом политических наук. С 2002 по 2007 годы возглавлял правление Чеченского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Идущие вместе». С 2006 по 2007 годы был помощником председателя Правительства Чечни и помощником президента Чечни. С 2007 по 2011 годы был депутатом Госдумы от Тюменской области, председателем комитета Госдумы по делам молодежи. С февраля 2012 года до 27 сентября 2018 года занимал пост замгубернатора и руководителя представительства правительства Тюменской области в органах госвласти России.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», Почетной грамотой Госдумы России. Женат, воспитывает двоих детей.

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