2018-09-27T12:51:40+03:00
Общество

В Тюмени стартовал отопительный сезон

В некоторых квартирах батареи уже нагрелись
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени стартовал отопительный сезонВ Тюмени стартовал отопительный сезонФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени стартовал отопительный сезон. Батареи начали нагреваться уже сегодня, 27 сентября.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, решение принято на основании прогноза погоды, согласно которому начиная с пятницы, 28 сентября, температура воздуха днем будет около 10 градусов, а ночью немногим выше 0, прогнозируются дожди.

Чтобы запустить систему централизованного теплоснабжения на полную мощность необходимо 7 суток, поэтому к наступлению холодов в квартирах горожан должно быть уже комфортно и тепло.

Тем, у кого батареи в течение этих дней останутся холодными, в первую очередь необходимо узнать о причинах в диспетчерской управляющей организации, ТСЖ или ТСН. Телефоны должны быть размещены на информационных стендах в подъездах домов. Если информация о причинах не предоставлена, необходимо обратиться в единый call-центр АО «УСТЭК» по телефону 38-62-00. Сообщать можно также по телефону Единого центра оперативного реагирования города 45-15-20.

Напомним, что система централизованного теплоснабжения Тюмени включает две ТЭЦ, более 100 км магистральных и почти 1000 км распределительных тепловых сетей, а также 5 основных подкачивающих насосных станций и 182 центральных тепловых пункта.

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