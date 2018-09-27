2018-09-27T11:56:49+03:00
Политика

В Тюменской области появился Почетный консул Республики Корея

Он будет содействовать сотрудничеству сторон
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области появился Почетный консул Республики КореяВ Тюменской области появился Почетный консул Республики Корея
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Почетный консул Республики Корея появился в Тюменской области. На эту должность назначен Игорь Самкаев. Ему вручен патент Министерством иностранных дел и торговли Республики Корея.

Игорь Мирвахисович является кандидатом экономических наук, он предприниматель и общественный деятель, сообщили в областном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Предложение о назначении Почетного консула Кореи в Тюменском регионе обсуждалось в 2017 году во время визита корейской делегации в Тюмень. Он необходим для развития дружественных отношений сторон. Тогда губернатор Владимир Якушев рекомендовал кандидатуру Игоря Самкаева.

Почетный консул будет содействовать обмену опытом и кадрами, поддерживать организацию международных форумов и встреч, защищать права и интересы граждан Кореи.

Напомним, что наш регион сотрудничает с Кореей с 2015 года, когда в Тюменской области состоялись Дни Республики Корея и прошли официальные встречи, биржа контактов, концерт корейских музыкантов, фотовыставка, семинар по корейскому туризму, показ корейских фильмов и другие мероприятия.

Тюменская делегация посещала Корею в 2015 и 2017 годах. В ходе визитов было предложено сотрудничество в области применения инновационных технологий, нефтехимии, судостроении, установление взаимовыгодного сотрудничества в медицинской сфере.

Также в 2016-2017 годах состоялись визиты делегаций госпиталя «Бундан» Сеульского национального университета и госпиталя «Северанс» по вопросу сотрудничества в сфере здравоохранения. В мае 2018 года в Сеуле заключено соглашение о сотрудничестве с Сеульским Международным детским кинофестивалем в Курогу CUKIFF.

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