В Тюменской области открывают "горячие линии" по профилактике гриппа и ОРВИ
"Горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ откроывает Роспотребнадзор. Она будет работать с 1 по 15 октября.
По телефону 8 904 492 92 30 тюменцам расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
Также сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, рассказать о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.
Напоминаем, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.
"Горячие линии" будут также работать в территориальных отделах областного управления:
В Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8(34546) 2-52-82;
В Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8(34542) 9-03-46 (г.Заводоуковск), 8(34535) 2-01-70 (г. Ялуторовск);
В Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – (34551) 6-03-50;
В Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16;
В Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 25-08-85, 25-21-83.