Тюменцев приглашают на хореографические выходные

СЕГОДНЯ 11:21 2018-09-27T11:23:51+03:00

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Ближайшие выходные тюменцам предлагают провести хореографические выходные. В МТЦ «Космос» 29 сентября в 20:00 состоится спектакль «Река под рекой» от театра танцевальных форм «Контраст», а 30 сентября в 19:00 хореографическая мастерская Александры Балецкой покажет постановку «Разделительная полоса».

- Хореография – это искусство без слов. В эти выходные мы приглашаем всех, кто устал говорить и хочет воспринимать увиденное через эмоции, визуальные образы, - отметила куратор молодежного театрального центра «Космос» Ольга Петрушина.

«Река под рекой» - это спектакль на основам сказок, мифам и преданиях о дикой женщине - неподражаемой и непостижимой внутренней силе женщины, ее тайной сущности. Это природное «Я» женщины, которое чаще всего скрыто в обыденной жизни, ограничено требованиями и нормами общества. Эти природные, сильные, глубокие потоки внутреннего «Я» — как река под рекой, скрытая от глаз.

«Разделительная полоса» - современная новелла о неодушевленных людях в инфраструктуре, которые забыли самое главное - чувствовать!