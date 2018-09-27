СЕГОДНЯ 10:54 2018-09-27T11:00:07+03:00

Пожилой водитель в Тюмени не заметил женщину с коляской на зебре. Фото ГИБДД Тюменской области

У малыша травма головы, у мамы - колена

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Пожилой тюменец на автомобиле «Заз Шанс» сбил на пешеходном переходе женщину с коляской. ДТП произошло на улице Магнитогорской. В результате полуторогодовалый малыш получил травму головы, у его 26-летней мамы ушиб колена.

69-летний водитель малолитражки сказал, что не заметил пешеходов, обстоятельства ДТП выясняются, сообщили вобластной Госавтоинспекции.

В поселке Новоселезнево Казанского района, на улице Ишимской автомобилем «КамАЗ» сбит 9-летний школьник, переходивший улицу по пешеходному переходу. У пострадавшего мальчика ушиб колена и растяжение связок.

На ул.Володарского, 33 в Тюмени автомобилем «Лада Гранта» на нерегулируемом пешеходном переходе сбита 32-летняя тюменка, она получила травмы головы и кисти.

ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее перед пешеходными переходами, заранее предпринимать меры предосторожности и снижать скорость, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов.