СЕГОДНЯ 10:06 2018-09-27T10:06:11+03:00

В Тюмени создана еще одна площадка для продовольственных ярмарок Фото: Ольга Крыльцова

Теперь торговать местными продуктами будут на парковке по Московскому тракту

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Новая торговая площадка для проведения ярмарок появилась в Тюмени. Она расположенная на территории парковки автомобилей в районе дома № 88 по Московскому тракту.

Торговля здесь развернется в дни продовольственных ярмарок одновременно с уже хорошо знакомыми площадками по ул. Мельникайте, 126/2 – ТЦ «П.О.Р.Т», Солнечному проезду, 11 у ТРК «Заречный двор», на ул. Севастопольской, 12 возле Выставочного зала и на автопарковке по ул. Льва Толстого, 29.

Ярмарки запланированы 6 и 27 октября, 10 и 24 ноября, 8 и 22 декабря. Они будут работать с 8 до 16 часов.

Горожане смогут купить овощи, мясную и рыбную, молочную продукцию, мед, яйцо, дикоросы и другие продукты местного производства, а также личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводами и дачниками.