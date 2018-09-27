На «Дне знаний для предпринимателей» энергетики рассказали, как способствуют развитию инвестклимата

СЕГОДНЯ 09:39 2018-09-27T09:41:16+03:00

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25 сентября 2018 года стартовал ежегодный бизнес-форум «День знаний для предпринимателей». На секции «Улучшение инвестиционного климата» директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин поднял важный вопрос о соблюдении сроков технологического присоединения к электросетям.

В своем выступлении Данил Анучин не перечислял созданные сервисы и возможности для потребителей, а сделал акцент на практике. Сегодня энергетики строят сети в среднем за 82 дня, а потом начинается длительный период ожидания готовности заявителя к технологическому присоединению. Поэтому при создании условий для комфортного развития бизнеса ориентир на сроки, которые являются основным показателем в официальном рейтинге инвестпривлекательности регионов, не так важен, как прямое общение предпринимателей и электросетевой компании.

Компания ориентируется на постоянное развитие клиентских сервисов, расширение возможностей личного кабинета (с июля 2018 года потребители подают заявки на подключение до 670 кВт включительно), консультации потребителей по сложным и крупным объектам в режиме реального времени и на открытых уроках. С 2016 года СУЭНКО – лидер по результатам контрольной закупки АСИ, где оценивалась консультация специалистов в Центре обслуживания клиентов и по телефону, удобство работы в личном кабинете.

Данил Анучин в выступлении выделил, что у потребителей должна быть уверенность в конструктивном и эффективном диалоге с энергетической компанией. «Если нужно СУЭНКО готова работать со сроками, готова искать оптимальное техническое решение, работать над удешевлением техприсоединения», добавил директор СУЭНКО.