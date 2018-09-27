2018-09-27T09:37:49+03:00
Общество

Сергей Сарычев: о каждом Герое России нужно снять художественный фильм

Вице-губернатор поблагодарил участников «Вахты героев Отечества» за работу с молодежью
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сергей Сарычев: о каждом Герое России нужно снять художественный фильм. Фото admtyumen.ruСергей Сарычев: о каждом Герое России нужно снять художественный фильм. Фото admtyumen.ru
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В России очень много героев. Но мы мало о них рассказываем. О каждом герое нужно снимать художественные фильмы. Это живая история.

Об этом на встрече участников всероссийского проекта «Вахта героев Отечества» отметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Шесть Героев России накануне прибыли в Тюмень для участия в патриотических мероприятиях и пробудут до 28 сентября.

Сергей Михайлович поблагодарил гостей за их работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

- Вы - их современники, и хорошо, что встречаетесь с ребятами, что организовали «Вахту героев Отечества», - подчеркнул вице-губернатор.

Он рассказал, как в регионе организована работа по поддержке ветеранов и участников войн и по увековечиванию памяти погибших на фронтах.

- В Тюмени есть сквер Пограничников, здесь установили боевой вертолет, участвовавший в Афганской войне, сейчас работаем над созданием сквера, где раньше был судостроительный завод. На этом заводе во время Великой Отечественной войны выпускали быстроходные торпедные катера. В сквере установят макет такого катера, восстановленный по чертежам. В регионе мы продолжаем развивать школьные музеи, проводим встречи с ветеранами, которых, к сожалению, становится все меньше с каждым годом, - отметил вице-губернатор.

Он напомнил, что проект «Бессмертный полк» начался в Тюмени в 2007 году и интерес к нему не утихает, а с годами только набирает обороты.

- Для тюменцев парад Победы - самый главный праздник. В 2017 году он собрал более 170 тысяч человек, народ шел 2,5 часа. Сотрудники всех предприятий, и крупных, и небольших, готовятся к параду, находят старую технику, оформляют колонны, тюменцы идут с портретами своих родных, - добавил Сарычев.

Участники "Вахты героев Отечества" ознакомились с историей Тюменской области, с ее знаковыми личностями, узнали о развитии территории и ее достижениях как в период освоения нефтегазового комплекса Западной Сибири, так и в современной России.

Руководитель аппарата Российской ассоциации героев (РАГ), Герой РФ Андрей Морозов рассказал о работе общественной организации. По его словам, идею «Вахты героев Отечества» поддержал президент Владимир Путин, и за 4 года ее участники побывали в 47 регионах страны. Главная цель проекта - поддерживать связь между поколениями и рассказывать молодежи о людях, которые готовы отдать свою жизнь за Родину.

- Есть государственная программа, по которой к 2020 году должны быть увековечены все герои. На данном этапе в стране - 610 Героев России, из них 32 Героя СССР, восемь полных кавалеров орденов Славы, 67 афганцев. Один из пунктов нашей работы - это поддерживать героев в сложных жизненных ситуациях, и в этом вопросе местные власти всегда идут навстречу, - отметид Андрей Морозов.

В завершение встречи почетные гости вручили Сергею Сарычеву вымпел с символикой Российской ассоциации героев.

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