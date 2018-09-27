В Тюмени стартует годовой розыгрыш подарков для мам и новорожденных малышей

СЕГОДНЯ 09:02 2018-09-27T09:03:12+03:00

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Тюменский портал для родителей "Детки!" запускает новый проект "Полезности для Нежности". Новоиспеченные мамы и папы смогут разделить свои радости и хлопоты первых дней жизни новорожденных малышей с такими же счастливыми родителями и не только.

Рождение ребенка - один из самых важных моментов в жизни семьи. С появлением дома младенца многое меняется, возникают новые заботы и хлопоты, но добавляются огромное счастье, маленькие и большие радости, поводы для гордости и, самое главное, - улыбка маленькой Нежности, с помощью которой можно свернуть горы. Сайт тюменских родителей в этот счастливый момент готов и рад быть рядом!

Продолжительность проекта - 1 год, окончание проекта планируется ко дню 15-летия сайта "Детки!" - в сентябре 2019 года.

В течение всего года каждый месяц портал будет дарить корзину полезных, нужных и просто приятных подарков для мамы и малыша.

Что нужно чтобы стать участником?

1. Быть зарегистрированным пользователем сайта "Детки!"!

2. Ваш профиль на сайте должен соответствовать действительности (не забудьте заполнить графу о детях)

3. В проекте смогут принять участие мамы с детьми, родившимися с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года.

4. Ежемесячно будет создаваться тема на форуме, в которой Вам необходимо сообщить дату рождения и имя вашего малыша.

5. Ждать розыгрыша.

7 числа следующего месяца мы проводим розыгрыш среди заявившихся. Если 7-ое выпадает на выходной или праздничный день - то розыгрыш проводится в первый рабочий день после 7-го.

Всем заявившимся участникам, у которых ребенок родился в месяц проведения проекта присваивается порядковый номер. Затем, генератором случайных чисел выбирается один победитель, которому и отправляется наш приз! Приз привезут домой маме и малышу наши сотрудники:-) При получении приза необходимо будет показать свидетельство о рождении или справку из родильного дома, подтверждающую дату рождения.

В состав подарочной корзины входит:

средства ухода за малышом от компании "Ваша радость"

сертификат на профессиональный осмотр мамы после родов (включает осмотр полости рта, при необходимости - снимок ОПТГ, составление плана лечения) от стоматологической поликлиники Dr. Albus

сертификат на первичный прием мамы и ребенка у врача-остеопата от АНО "Тюменский институт мануальной медицины" "Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря"

сертификат на 1 посещение узкого специалиста Педиатрического отделения на выбор пациента от Медицинской компании "Жизнь"

набор пробиотиков "Биовестин" и "Биовестин-Лакто" от компании "Анфарм"

сертификат на 1000 рублей от сети магазинов ПамперсОК

сертификат на 500 рублей от магазина avtokresla72.ru

портрет мамы с новорожденным на холсте от Фотостудии Елены Наконечной

мягкая игрушка от сайта для тюменских родителей "Детки!"

Каждый месяц - новый розыгрыш. Начинаем с деток, рожденных в сентябре 2018 года, в теме на форуме